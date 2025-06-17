В руководстве ООО «УК «Зелёная роща» произошли кадровые изменения

Александр Семёнов занял пост директора регоператора по обращению с отходами в Орловской области.

Новый руководитель является уроженцем Орловской области и имеет два высших образования, рассказал в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Александр Семенов окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «Экономист» в Орловской региональной академии государственной службы при Президенте РФ. До назначения Александр Семёнов занимал должность заместителя руководителя компании.

Клычков выразил благодарность Александру Муромскому за его вклад в развитие системы обращения с отходами в регионе и пожелал дальнейших профессиональных успехов. В адрес нового руководителя компании высказал ожидания эффективных управленческих решений и профессионального подхода к развитию компании.

Напомним, ООО «УК «Зеленая роща» появилось в 2015 году. Учредитель – АО «Корпорация развития Орловской области». «Зеленая роща» получила статус оператора по обращению с отходами. Она должна организовать сбор, вывоз, сортировку, захоронение неиспользуемых остатков, аккумулирует у себя плату за ТКО, далее перераспределяя исполнителям работ. Александр Муромский был назначен директором в июне 2021 года. До него исполнял обязанности директора с апреля 2019 до января 2020 Александр Ворожбит. Его предшественником был Дмитрий Хроменков. Он был директором около года.

ИА “Орелград”