В руководстве ООО «УК «Зелёная роща» произошли кадровые изменения

17.6.2025 | 10:00 Важное, Новости, Общество

Александр Семёнов занял пост директора регоператора по обращению с отходами в Орловской области.

Фото: Региональный оператор “УК “Зеленая роща” Орел

Новый руководитель является уроженцем Орловской области и имеет два высших образования, рассказал в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Александр Семенов окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «Экономист» в Орловской региональной академии государственной службы при Президенте РФ. До назначения Александр Семёнов занимал должность заместителя руководителя компании.

Клычков выразил благодарность Александру Муромскому за его вклад в развитие системы обращения с отходами в регионе и пожелал дальнейших профессиональных успехов. В адрес нового руководителя компании высказал ожидания эффективных управленческих решений и профессионального подхода к развитию компании.

Напомним, ООО «УК «Зеленая роща» появилось в 2015 году. Учредитель – АО «Корпорация развития Орловской области». «Зеленая роща» получила статус оператора по обращению с отходами. Она должна организовать сбор, вывоз, сортировку, захоронение неиспользуемых остатков, аккумулирует у себя плату за ТКО, далее перераспределяя исполнителям работ. Александр Муромский был назначен директором в июне 2021 года. До него исполнял обязанности директора с апреля 2019 до января 2020 Александр Ворожбит. Его предшественником был Дмитрий Хроменков. Он был директором  около года.

ИА “Орелград”


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