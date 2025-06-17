Орловец получил год условно за удар ножом приятеля

Болховский районный суд принял во внимание обстоятельства совершения преступления.

Житель Болховского района Орловской области отделался относительно мягким наказанием за преступление, которое едва не привело к гибели человека. Приговором Болховского районного суда за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, данный гражданин был осужден к лишению свободы сроком на один год условно с аналогичным испытательным сроком.

Правда, обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Преступление, пояснили в пресс-службе суда, было совершено в конце ноября 2024 года. В тот день подсудимый вместе со своим приятелем в одной из квартир, расположенных на территории города Болхова, распивали спиртные напитки.

Из материалов дела следует, что подсудимый нанес своему товарищу проникающий удар клинком ножа в область живота, причем рана оказалась очень серьезный. Позже медики установили, что она причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего. Поэтому действия нетрезвого гражданина были квалифицированы по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал, но пояснил, что никого ранить или убивать не собирался. По его версии, он «недобросовестно отнесся к применению ножа». Мол, удар нанес случайно ножом со складным механизмом. Он думал, что при упоре в какую-либо поверхность лезвие ножа зайдет в рукоятку, но все произошло совсем не так. Выкидной нож не сложился при ударе о тело потерпевшего, а пронзил его плоть. В результате потерпевший получил проникающее ножевое ранение.

«Потерпевший в судебном заседании пояснил, что подсудимый нанес ему удар ножом случайно, причинять ему телесные повреждения не хотел, – отметили в пресс-службе суда. – Из показаний свидетелей следует, что подсудимый – не конфликтный человек, он не склонен к агрессии, был не намерен причинить вред потерпевшему».

ИА “Орелград”