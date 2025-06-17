Июньские газеты 1941 года выставили в Орле

Раритетные издания времен начала войны стали экспонатами выставки.



В Орле открылась выставка «Через века, через года – помните…», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который традиционно отмечается 22 июня. В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война. Выставка проработает по 30 июня 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Посетителям наверняка будут интересны ее экспонаты, ведь ими стала пресса времен начала войны. Можно своими глазами увидеть то, что сообщали СМИ 84 года тому назад.

«Посетителям выставки будут особенно интересны газеты от июня 1941 года: «Правда», «Известия», «Комсомолец», «Орловская правда», где наглядно пролегла граница между сообщениями о мирной жизни: заботах тружеников полей, премьерах в театрах, выпускных школьных экзаменах, публикующихся еще даже в номерах за 22 июня, а вот с полос от 23 июня на нас грозно смотрит Война», – говорят в «Бунинке».

Посетителям рекомендуют обратить внимание на редкий экспонат – выпуск газеты «Правда» за 23 июня 1941 года. На его страницах был опубликован текст выступления по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР и Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении Германии на СССР. В этом же номере были опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» и «О мобилизации военнообязанных».

«В очередной раз читателям предоставляется возможность познакомиться с уникальными изданиями редкого фонда библиотеки, газетами и журналами военной поры, каждая страница которых, как живой свидетель, наполнена тревогой и болью тех грозных лет, – говорят в областной библиотеке. – Выставка дает посетителям редкую возможность почувствовать дыхание той страшной и героической поры нашей истории, испытать гордость за своих отцов, дедов, за всех тех, кто выжил, за тех, кто погиб, защищая Родину».

Среди экспонатов имеются и современные издания, которые, с учетом вновь открывающихся данных, дают свежий взгляд на события тех лет. В частности, дискуссии вызывает вопрос о том, почему нападение Германии на СССР во многом стало неожиданным, хотя о нем неоднократно предупреждала разведка, почему на первом этапе войны Красная Армия несла громадные потери и стремительно отступала.

«Своими мнениями на страницах современной периодики: «Российская газета», «Красная звезда», «Военно-промышленный курьер», «Российская история», «Новая и новейшая история», «Российская федерация сегодня», «Родина» делятся с читателями ветераны боевых действий, очевидцы тех событий из числа гражданского населения, историки, военные аналитики, журналисты, – подсказывают в «Бунинке». – 22 июня – это дата, призывающая нас к умению извлекать уроки из прошлого и делать правильные выводы на все времена. Помнить – наш долг перед прошлым и наша обязанность перед будущим».

ИА “Орелград”