В Орле очистят Оку от Красного до Октябрьского моста

На работы предусмотрели 39,5 миллиона рублей.

О планах работы в рамках проекта «Вода России» в 2026- 2028 годах на заседании профильного комитета облсовета рассказал замначальника управления эконадзора Иван Тришкин. Федеральные средства планируют получить на Оку и Сосну. В первом случае предполагается очистка реки на протяжении полутора километров, от Красного моста до Октябрьского. Финансирование – 39,5 млн рублей, сообщает пресс-служба заксобрания. Реку Сосна планируют очищать в Ливнах и поселке Кромы. Общая протяженность двух участков превышает 6 километров. Бюджет – 148,6 млн рублей.

Проект «Вода России» направлен на улучшение состояния водных объектов. Реализуется при поддержке Минприроды России. Включает комплексный подход к очистке водоемов.

Напомним, в Колпне уже занимались расчисткой русла Сосны. Заключенный контракт обернулся уголовным делом. В период с сентября 2022 года по март 2023 ответственные и контролирующие лица ООО «Воддорстрой» похитили около 18 миллионов рублей, считают правоохранители. В 2024 году дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА “Орелград”