«Спецавтобаза» модернизировала разворотное кольцо на Городской

17.6.2025 | 11:42 ЖКХ, Новости

Выполнили ремонт за два дня, подчеркнули в орловском бюджетном учреждении.

В ходе модернизации были проведены следующие работы: замена бордюрных камней, укладка нового асфальтобетонного покрытия с использованием горячего асфальта, укрепление грунта в центральной части кольца. Цель проведенных работ – улучшить эксплуатационные характеристики дорожного объекта и увеличить срок его службы, уточнили в соцсетях МБУ «Спецавтобаза». Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности разворотного кольца.

ИА “Орелград”


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