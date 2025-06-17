«Спецавтобаза» модернизировала разворотное кольцо на Городской

Выполнили ремонт за два дня, подчеркнули в орловском бюджетном учреждении.

В ходе модернизации были проведены следующие работы: замена бордюрных камней, укладка нового асфальтобетонного покрытия с использованием горячего асфальта, укрепление грунта в центральной части кольца. Цель проведенных работ – улучшить эксплуатационные характеристики дорожного объекта и увеличить срок его службы, уточнили в соцсетях МБУ «Спецавтобаза». Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности разворотного кольца.

ИА “Орелград”