Началась реконструкция тепломагистрали на улице Приборостроительной в Орле

Перекрыто движение, не выйдет на линию троллейбус №4.

Общая стоимость проекта, включая благоустройство территории, составит более 30 миллионов рублей, сообщили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация». В ходе реконструкции планируется заменить 668 метров изношенных труб на современные с пенополиуретановым покрытием, установить системы дистанционного мониторинга для контроля состояния теплотрассы, обновить запорную арматуру, реконструировать тепловые камеры. Все в комплексе должно обеспечить повышенную надежность теплоснабжения для 29 многоквартирных домов и 3 социальных объектов.

С 17 июня в районе дома №66 по Приборостроительной временно прекращено движения транспорта. Оно продлится до 17:00 26 июня. На этот период движение машин будет организовано по маршруту: ул. Октябрьская — ул. Ломоносова — ул. Лескова — ул. Матвеева — ул. Игнатова. Автобусы № 22, 25, 47 и 60 будут следовать через улицу Игнатова. Троллейбус №4 не выйдет на маршрут до завершения работ, уточнили в администрации Орла.

ИА “Орелград”