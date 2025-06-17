Россельхознадзор обновил данные о карантинном фитосанитарном состоянии Орловской области

17.6.2025 | 10:57 Закон и порядок, Новости

Управление внесло изменения в приказы о карантинных зонах и режимах на территории региона.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Исследование проводилось с учетом методических рекомендаций ФГБУ «ВНИИКР», особенностей карантинных объектов, рельефа местности и потенциальных рисков распространения вредителей. Всего установлено 191 карантинная зона. Общая площадь – 237,15 тыс. га. Восемь видов карантинных объектов

  • 149 зон (125 тыс. га) – по карантинным сорным растениям (повилика, амброзия)
  • 27 зон (51,54 тыс. га) – по карантинным вредителям (усачи рода Monochamus, американская белая бабочка)

Финансирование карантинных мероприятий осуществляется собственниками и пользователями подкарантинных объектов. Владельцы обязаны проводить обследования территорий и информировать Россельхознадзор при обнаружении нежелательных представителей флоры и насекомых. Несоблюдение требований может привести к распространению опасных сорняков и вредителей.

Актуальную информацию можно найти на официальном сайте Управления в разделе «Карантинные фитосанитарные зоны».

ИА “Орелград”


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