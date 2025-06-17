Заработок орловских самозанятых превысил 16 миллиардов рублей

Государство получило от их работы 700 миллионов рублей в виде налогов.

Итоги работы самозанятых подвело Управление ФНС России по Орловской области. Напомним, данный специальный налоговый режим был введен на территории региона пять лет назад. Официально он называется налог на профессиональный доход (НПД). По подсчетам УФНС, за пять лет работы орловские самозанятые заработали более 16,6 миллиарда рублей, заплатив в бюджет почти 700 миллионов рублей в качестве налога.

В ведомстве отмечают, что количество самозанятых в Орловской области неуклонно растет. Так, по состоянию на 1 декабря 2024 года в регионе насчитывалось 40,8 тысячи лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», что более чем на 11 тысяч налогоплательщиков превышало показатель аналогичной даты предыдущего года. А по состоянию на 1 июня 2025 года в Орловской области количество плательщиков налога на профессиональный доход достигло уже почти 46 тысяч человек, причем только за последний год их стало больше на 26 процентов.

«Напомним, что режим НПД подойдет гражданам, которые оказывают свои услуги (мастер ногтевого сервиса, бухгалтер) или продают товар собственного производства (например, изготовление выпечки), не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, – сообщает пресс-служба Управления ФНС. – Свою деятельность самозанятый сможет осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог». Учет налоговых ставок, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы».

Ранее пресс-служба ведомства отмечала и потенциальные риски. Например, сообщалось, что юридические лица и индивидуальные предприниматели стали активнее привлекать к своей деятельности самозанятых. К началу текущего года в Орловской области с ними сотрудничали почти три тысячи бизнесменов. Взаимодействие с самозанятыми позволяет легализовать предпринимательскую деятельность, отказаться от сомнительных схем и серых зарплат, говорят в налоговой службе, но существуют и налоговые риски в виде подмены трудовых отношений, в рамках которых юрлица и ИП могут злоупотреблять услугами самозанятых. Эти действия нарушают Налоговый кодекс РФ и находятся на контроле у налоговых органов региона. Добавим, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно самостоятельно.

«Для этого необходимо заполнить анкету и сделать селфи в мобильном приложении «Мой налог», – поясняют налоговики. – Кроме того, стать предпринимателем помогает кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России. Зарегистрироваться в нем можно с помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», с помощью учетной записи портала госуслуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых представлен на сайте ФНС России».

ИА “Орелград”