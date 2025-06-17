Судьбу выставочного зала в Орле решил суд

Арбитраж удовлетворил исковое заявление застройщика.



Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» к администрации города Орла о признании права собственности на самовольную постройку. Речь идет о недавно возведенном выставочном центре. Представители мэрии возражали против удовлетворения заявленных требований. По их мнению, управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области правомерно отказало истцу в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поскольку заявление о выдаче такого разрешения было направлено истцом «за пределами срока действия договора аренды земельного участка».

Как следует из материалов дела, история началась в мае 2015 года, когда постановлением администрации города Орла «Спецстрою» был предоставлен в аренду сроком на три года участок из состава земель населенных пунктов, площадью 3226 квадратных метров. Он расположен на улице Раздольной. Разрешенное использование: культурное развитие; выставочный зал. Срок аренды был установлен на период с 1 июня 2015 года по 31 мая 2018 года, а 22 июня 2017 года управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области истцу было выдано разрешение на строительство двухэтажного выставочного зала с торговыми залами, общей площадью 1480,01 квадратных метров. Срок действия разрешения – до 7 августа 2018 года.

Проектная документация на строительство объекта была подготовлена специалистами «Гражданпроекта». 26 декабря 2017 года за «Спецстроем» было зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства, степень готовности которого на тот момент составляла всего 6 процентов. В январе 2018 года УМИЗ и «Спецстрой» заключили новый договор аренды земельного участка. И в нем уже было указано, что на участке имеется объект незавершенного строительства. Однако стройка затянулась, и впоследствии договор аренды продлевался еще несколько раз. В последней версии срок аренды завершался 31 мая 2024 года.

Застройщик также пытался изменить вид разрешенного использования земли. И своего добился: постановлением администрации города Орла в 2021 году вид разрешенного использования участка был изменен с «культурное развитие, выставочный зал» на «магазины». Прошлым летом откорректированная проектная документация была направлена в управление архитекторы и градостроительства Орловской области. К тому моменту истец уже подключил построенный объект к коммуникациям. В сентябре 2024 года строительство объекта, получившего итоговое название «Выставочный зал с торговыми помещениями», было завершено.

Застройщик обратился в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но получил отказ, так как срок арены участка истек более чем за три месяца до этого обращения. Изучив материалы дела, арбитраж постановил исковые требования удовлетворить и признать за «Спецстроем» право собственности на спорный объект – выставочный зал с торговыми помещениями.

ИА “Орелград”