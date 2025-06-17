Орловские парки опоздали с погашением долгов по налогам

За нарушение срока приставы наложили на них исполнительский сбор.

Любопытный иск рассмотрел региональный арбитражный суд. Его подало муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла». Ответчиком выступил сотрудник специализированного отделения судебных приставов по Орловской области. Учреждение просило суд признать недействительным постановление пристава о взыскании исполнительского сбора, вынесенное в середине мая 2025 года.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленного требования, указав, что заявитель «не совершил своевременных действий по предотвращению наступления неблагоприятных для себя последствий в виде взыскания исполнительского сбора, что свидетельствует о наличии в его действиях вины, неосмотрительности». Как следует из материалов дела, ранее на принудительном исполнении в СОСП по Орловской области ГМУ ФССП России находилось исполнительное производство, возбужденное в апреле 2025 года в отношении МАУК «ЦПК г. Орла».

Заведено оно было на основании акта налогового органа о взыскании задолженности по налогам и сборам в размере 895 989 рублей. Должнику был установлен срок для добровольного исполнения требований – 5 дней. Суд установил, что постановление о возбуждении исполнительного производства от 14 апреля 2025 года было направлено в личный кабинет МАУК «ЦПК г. Орла» на портале госуслуг и было прочитано представителем учреждения 16 апреля.

А 24 апреля денежные средства в сумме 895 989 рублей были перечислены на лицевой счет приставов. Однако руководство парков не уложилось в отведенный пятидневный срок, поэтому пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 62 719 рублей, после чего было вынесено постановление о возбуждении нового исполнительного производства. МАУК «ЦПК г. Орла» пыталось по суду признать недействительным постановление о взыскании исполнительского сбора. Но суд счел действия пристава законными. В удовлетворении иска было отказано. Однако арбитраж все-таки пошел навстречу муниципальному учреждению и постановил снизить размер исполнительского сбора до 47 039 рублей.

ИА “Орелград”