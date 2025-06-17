Торговца гашишем осудили под Орлом

За решеткой мужчине предстоит провести более семи лет.

Урицкий районный суд вынес приговор по делу о незаконном сбыте наркотиков. Как пояснили в пресс-службе суда, уголовное дело было заведено по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору). На скамье подсудимых оказался один из членной указанной преступной группы. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с подельниками он познакомился и общался при помощи мессенджеров Telegram» и WhatsApp. Основной целью группы являлся сбыт наркотических средств на территории Урицкого района.

«По полученным сведениям о месте нахождения закладки со спрессованным наркотическим средством – гашиш, общей массой 2,97 грамма, виновный забрал данное наркотическое средство и поместил в пачку из-под сигарет для последующего незаконного сбыта приобретателям, – следует из информации пресс-службы суда. – Преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов».

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Также было оценено потенциальное влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий жизни его семьи. В результате в качестве основного наказания виновный получил 7 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Это наказание будет способствовать реализации цели наказания и восстановлению социальной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений. Приговор был обжалован в Орловский областной суд, апелляционным определением жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения», – добавили в пресс-службе Урицкого районного суда.

Там временем правительство России своим постановлением включило в перечень запрещенных наркотических средств и психотропных веществ 14 новых соединений. По информации ТАСС, список пополнили в основном синтетические наркотики, которые обладают мощным воздействием на организм и представляют реальную угрозу жизни и здоровью. Среди них называются каннабиноиды и синтетические опиоиды.

ИА “Орелград”