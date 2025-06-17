В Орловской области стартовал «резервный» ЕГЭ

У выпускников еще есть шанс получить высокие баллы.



В Орловской области стартовали так называемые резервные дни основного периода ЕГЭ, в течение которых выпускники могут сдать экзамены по всем учебным предметам. В такие дни испытания проходят выпускники прошлых лет и текущего года, а также обучающиеся профессиональных образовательных организаций, пропустившие экзамены в основные дни по уважительным причинам. Кроме того, шанс на своего рода пересдачу имеют те, кто досрочно завершил экзамен в основные дни по объективным причинам. Кроме того, шанс на повышение баллов имеют выпускники текущего года, получившие по одному из обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), старт ЕГЭ в резервные дни дали экзамены по физике, географии, обществознанию и литературе. Так, физику сдавали 19 человек, географию – 13, обществознание – 73, литературу – 19. На 17 июня выпало испытание по русскому языку, на этот экзамен зарегистрировались 94 участника, провести его было решено сразу в двух пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

На 18 июня назначены ЕГЭ по химии, истории и английскому языку (устная часть). На экзамен по химии зарегистрировано 30 участников, по истории – 28 участников, по английскому языку (устная часть) ­– 32 участника. 19 июня отведено под экзамены по биологии (37 участников), информатике (47 участников), английскому (31 участник) и французским языкам (письменная часть).

20 июня состоится ЕГЭ по математике (на математику базового уровня зарегистрировано 55 участников, на математику профильного уровня – 51 участник, ГВЭ по математике ­ 2 участника), а 23 июня – ЕГЭ по биологии (зарегистрирован 1 участник), истории (3), английскому языку (2), обществознанию (7), литературе (6), информатике (2). Задействовано два пункта проведения экзаменов на базе лицеев №№ 4 и 40 города Орла, два – в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и еще – на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья.

«Для обеспечения открытости и объективности проведения ППЭ будут присутствовать девять региональных общественных наблюдателей, из них шесть представителей родительской общественности, – добавили в ОРЦОКО. – В ситуационно-информационном центре Орловской области десять онлайн-наблюдателей будут осуществлять мониторинг хода проведения экзамена в каждой аудитории ППЭ. Результаты резервных дней ЕГЭ участники узнают не позднее 30 июня 2025 года».

ИА “Орелград”