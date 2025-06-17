Россияне поддерживают внедрение «тревожной кнопки» в банковские приложения

17.6.2025 | 14:20 Новости, Экономика

79% респондентов одобрили инициативу, которая направлена на борьбу с мошенничеством.

Фото: ИА «Орелград»

Результаты опроса*, проведенного ВТБ в июне перед ПМЭФ-2025, демонстрируют актуальность проблемы: более половины сталкивались с попытками финансового мошенничества. Распределение предпочтений по направлению сигнала: 56% – в банки и правоохранительные органы, 15% – только в банки, 29% – в зависимости от ситуации.

Основные функции, которые россияне хотят видеть в кнопке:

  • Оповещение о мошенничестве (базовая функция)
  • Сигнал об утере карты (80% опрошенных)
  • Оповещение при угрозе личной безопасности (71%)
  • Передача данных о местоположении устройства (91%)

Важные механизмы работы по мнению респондентов – быстрая блокировка карты (34%), передача геолокации и данных о транзакциях (около 33%), только оповещение (12%)

Требования к скорости реагирования крайне высоки: 76% опрошенных ожидают блокировку счета в течение 1 минуты после нажатия кнопки. При этом 50% считают необходимым двойное подтверждение для предотвращения случайных срабатываний.

*Опрос проводился ВТБ с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”


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