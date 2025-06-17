В Орел приедет «Молодежный автобус ЛДПР»

Орловцам обещают перформанс, “быстрые свидания”, тематические дискуссии, лотерею.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал, что автобус посетит 25 городов. В Орле будет работать 21 июня в сквере Ермолова с 13:00. «Молодежный автобус ЛДПР» – это мобильная площадка, которая, по замыслу организаторов, должна стать точкой входа для активной молодежи в политику, креативные индустрии и социальные проекты.

“Для кого-то участие в мероприятиях нашего автобуса станет хорошим стартом для его карьеры”, – отметил Леонид Слуцкий.

Помимо федеральных проектов, партия предлагает и региональные, которые направлены на сохранение кадров в регионах, поддержку молодежных инициатив.

«Сегодня у нас есть большие возможности для реализации», – отметил активист Молодежной организации ЛДПР в Орловской области Егор Гордеев.

ИА “Орелград”