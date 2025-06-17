Сквер Маяковского стал победителем рейтингового голосования в Орле

17.6.2025 | 18:30 ЖКХ, Новости

Программу утвердили на заседании общественной комиссии, сообщили в администрации города.   

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Для выбора объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводилось голосование. Горпарк поддержали 8 500 горожан, по 1000 – скверы Лескова и Ермолова. Сквер Маяковского поставил абсолютный рекорд – 19 000 голосов.

Планируемые работы в сквере Маяковского включают мощение пешеходной части тротуарной плиткой, озеленение, установку малых архитектурных форм, монтаж светильников, организацию видеонаблюдения. Проект находится в стадии разработки. Планируется реализация  в следующем году.

Отметим, в 2024 жители Орла проголосовали за сквер Танкистов. Несколько раз объявлялись конкурсы на разработку проекта. Однако к 2025 году получить ПСД не получилось – благоустройство отложили. Вместо сквера Танкистов в этом году работы проводят в сквере Бунина.

ИА “Орелград”


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