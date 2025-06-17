Составлен поколенческий портрет самозанятых в России

Определены лидеры и вовлеченность людей разных поколений.

ВТБ изучил поколенческий состав* среди своих клиентов и представил результаты накануне ПМЭФ–2025.

Поколение Y (1981-1996) – 48% (лидеры роста)

Поколение X (1965-1980) – 29%

Поколение Z (1997-2010) – 16%

Бэби-бумеры (1946-1964) – 5%

Представлены также «молчаливое поколение» (до 1945) и поколение Alpha (2011-2024). Среди самых возрастных самозанятых (90+) – женщины из Удмуртии и Ульяновской области. Самые юные – 14-летние юноши и девушки, именно с этого возраста можно стать плательщиком налога на профессиональный доход (НПД).

Традиционные направления для самозанятых – репетиторы, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики, косметологи. Редкие направления – уроки каллиграфии, изготовление фамильных дипломов, доставка раков, пошив амуниции для собак, создание восковых моделей и музыкальных инструментов.

Мужчины составляют 60% самозанятых. Среди зумеров разрыв больше: 64% мужчин против 36% женщин. У бумеров разница меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию активно ищут дополнительный заработок.

К 2026 году число самозанятых достигнет 20 млн человек, поделился прогнозом заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Эти люди вносят огромный вклад в развитие предпринимательства, отметил эксперт. Только за первый квартал 2025 объем выплат через сервис «Расчеты с самозанятыми» вырос в 2,5 раза до 2,3 млрд рублей. Прогнозируется дальнейшее увеличение числа переводов и их объемов.

Отметим, по подсчетам УФНС, за пять лет орловские самозанятые заработали более 16,6 миллиарда рублей, заплатив в бюджет почти 0,70 миллиарда в качестве налога. На 1 июня 2025 года в нашем регионе количество плательщиков налога на профессиональный доход достигло почти 46 тысяч человек, причем только за последний год их стало больше на 26%. Режим НПД подходит тем, кто оказывает услуги, продает товар собственного производства, не имеет наемных работников. Важно – доход самозанятых за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей. В противном случае придется выбрать иную форму работы.

ИА “Орелград”