В Орловской области допустили гибель 118 человек при ЧС

Любопытные целевые индикаторы утвердило правительство региона.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области». Прежде всего, поправками увеличен объем финансирования программы – с 2,288 миллиарда рублей до 2,294 миллиарда рублей. Установлены новые целевые индикаторы. В частности, планируется, что на конец 2025 года число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах и на водных объектах Орловской области не превысит 118 человек. Аналогичный показатель в 2024 году составлял 121 человека.

Стоит сказать, что по оперативным данным Главного управления МЧС по Орловской области, с начала текущего года на водных объектах региона погибли три человека, годом ранее на аналогичную дату утонуло шесть человек. Что касается огня, то по данным на 17 июня в регионе было зарегистрировано 1967 пожаров, на которых погибли 16 человек, травмированы – 9 человек, спасены – 48 человек. «Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования», – отмечают в ГУ МЧС. Ведомство также напомнило о главных правилах безопасности в купальный сезон.

«При теплой погоде на водоемы устремится много отдыхающих, – считают в ГУ МЧС. – Организовывая свой отдых, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. В период купального сезона возникает наибольший риск происшествий на водоемах. Именно поэтому 1 июня в Орловской области началась профилактическая акция «Вода – безопасная территория». В летние дни люди предпочитают проводить свободное время на берегу водоема. Без соблюдения всех необходимых мер предосторожности приятное времяпрепровождение у воды может обернуться различными происшествиями».

В ведомстве отмечают, что в большинстве случаев к ситуациям, когда человек тонет, приводит грубое нарушение правил безопасности. Это купание в состоянии опьянения, заплыв за допустимые границы, оставление детей без присмотра старших, отдых в необорудованных местах, неумение плавать, личная недисциплинированность и самонадеянность, нарушение правил безопасности на воде. К слову, по уточненным данным, в этом году на территории Орловской области планируется работа 37 пляжных зон и мест отдыха людей на воде.

«Абсолютное большинство несчастных случаев фиксируется в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни, в вечернее время суток. Как ни прискорбно, но это – жертвы собственной неосторожности, – продолжают в ГУ МЧС. – Помнить о том, что вода – это зона повышенной опасности, должен каждый из нас. Купаться можно там, где есть оборудованные пляжи, организовано дежурство спасателей, вода соответствует санитарным нормам, а дно очищено от опасных предметов».

ИА “Орелград”