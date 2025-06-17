В Орле вынесен приговор электромонтеру, виновному в гибели человека по неосторожности

17.6.2025 | 15:21 Закон и порядок, Новости

Трагедия произошла 10 декабря 2024 года в производственном цехе.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Электромонтер одной из строительных организаций попросил крановщицу подвезти его на мостовом кране для замены светильника на потолке. Получив отказ, мужчина, решил взяться за дело самостоятельно. Не имея права управления краном, он проник в кабину и начал движение. В итоге толкнул техникой находившуюся на посадочной площадке крановщицу. Женщина упала с большой высоты и скончалась.

Суд признал электромонтера виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначил наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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