В Орловской области помогут малоимущим

В регионе утверждены правила поддержания уровня жизни для бедняков.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил типовой административный регламент предоставления подведомственными ему учреждениями государственной услуги по социальной поддержке малоимущих граждан. Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Государственная услуга предоставляется следующим категориям граждан РФ, проживающим или пребывающим на территории Орловской области: малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи.

Также поддержка гарантирована малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума по Орловской области в расчете на душу населения на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта. Размеры государственной социальной помощи, оказываемой малоимущим для поддержания жизненного уровня, и государственной социальной помощи на основании социального контракта определяются постановлением правительства Орловской области.

«Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанными с повреждением жилого помещения, государственная социальная помощь предоставляется в размере, определенном по итогам дополнительной проверки (комиссионного обследования), который не должен быть более 15-кратного размера величины прожиточного минимума, – отмечают аналитики. – При утрате (разрушении) жилого помещения государственная социальная помощь предоставляется в 20-кратном размере величины прожиточного минимума».

Государственная социальная помощь на поддержание уровня жизни малоимущим гражданам оказывается не чаще двух раз в течение календарного года, но не более суммы, утвержденной постановлением правительства Орловской области, отмечено также в типовом регламенте. Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с чрезвычайными обстоятельствами, связанный с повреждением либо утратой жилого помещения, помощь оказывается единовременно.

Что касается социального контракта, то к нему должна прилагаться программа социальной адаптации. Она должна предусматривать «мероприятия по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации». В приоритетном порядке социальный контракт заключается с многодетными семьями, с семьями с детьми и с участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также с членами их семей.

ИА “Орелград”