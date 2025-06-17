В Орловской области выдадут субсидии на картошку

Областные власти объявили о проведении конкурсного отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Деньги выдадут на: возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания; возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства; возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта.

Порядок предоставления таких субсидий ранее утвердило правительство Орловкой области. Срок проведения отбора: с 17 по 26 июня 2025 года. Заявки принимает департамент сельского хозяйства Орловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». По условиям конкурса, у участника отбора на момент подачи заявки на едином налоговом счете не должно быть крупных долгов – допускается лишь наличие задолженности в сумме не более 30 тысяч рублей. Речь идет о долгах по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации.

Участник отбора не должен являться иностранным агентом иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, используемых для промежуточного офшорного владения активами в Российской Федерации. Участники отбора – юридические лица – не должны находиться в процессе реорганизации, за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юрлица.

В отношении них не должна быть введена процедура банкротства или ликвидации. Кроме того, участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на аналогичные цели. Субсидии не положены тем, кто находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Проверка участников отбора на соответствие требованиям будет проведена автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем.

Победителями отбора получателей субсидий признают участников отбора, включенных в рейтинг департамента сельского хозяйства по результатам ранжирования поступивших заявок, всего планируется «разыграть» 15,959 миллиона рублей.

ИА “Орелград”