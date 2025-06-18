2025 год уже ставит рекорд по покупке жилья без ипотеки

Доля таких сделок продолжит расти, считают эксперты.

Аналитики прогнозируют, что неипотечных сделок на рынке недвижимости будет около 65,6% к концу года, что станет рекордом за последние пять лет. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

За первое полугодие, по предварительным данным, заключено около 900 тысяч сделок без ипотеки (+3% к прошлому году). Пик активности пришелся на январь-февраль (что может быть связано с выплатой премий). Средняя стоимость покупки составила 5,9 млн рублей (+18%), по данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный». По итогам года ожидается 2 миллиона неипотечных сделок (+1% год к году).

В уже проведенных сделках структура покупок такова: 42% – квартиры, 27% – земельные участки, 11% – жилые дома, 11% – нежилые помещения, нежилые здания и машино-места.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов прогнозирует, что две из трех сделок на рынке недвижимости будут проходить за счет собственных средств покупателей. Это связано с использованием накоплений (в том числе от рекордных депозитных доходов), альтернативными формами расчета, высокой гибкостью девелоперов, которые готовы предоставлять рассрочки на длительный период. Ипотечный же рынок концентрируется на программах с государственной поддержкой и региональных инициативах.

Банки в настоящий момент делают акцент на доступных и адресных продуктах для снижения платежной нагрузки на клиентов. По прогнозу Александра Пахомова, неипотечный сегмент близок к насыщению, структура сделок постепенно стабилизируется.

ИА “Орелград”