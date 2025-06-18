В МЧС предупредили о грозах и усилении ветра

18.6.2025 | 14:22 Новости, Общество

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Орловской области.

ИА “Орелград”

С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и грозы. Ветер западный, с порывами до 16 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от + 9 до + 22 градусов.

Уберите с незастекленных балконов и дворов все незакрепленные предметы, плотно закройте окна, напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области. Находясь на улице, не скрывайтесь от дождя возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. В целях безопасности не приближайтесь к линиям электропередач, тем более – не касайтесь оборванных проводов. Автомобилистам не следует оставлять машины под большими деревьями, рядом со слабоукрепленными конструкциями и рекламными щитами.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования