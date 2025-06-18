В МЧС предупредили о грозах и усилении ветра

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Орловской области.

С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и грозы. Ветер западный, с порывами до 16 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от + 9 до + 22 градусов.

Уберите с незастекленных балконов и дворов все незакрепленные предметы, плотно закройте окна, напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области. Находясь на улице, не скрывайтесь от дождя возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. В целях безопасности не приближайтесь к линиям электропередач, тем более – не касайтесь оборванных проводов. Автомобилистам не следует оставлять машины под большими деревьями, рядом со слабоукрепленными конструкциями и рекламными щитами.

ИА “Орелград”