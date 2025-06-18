В Орле усилят меры безопасности в День памяти и скорби

На время проведения акций в городе Орле введут ограничения.



Мэр Юрий Парахин распорядился провести в городе Орле мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Он же утвердил соответствующий план. Так, старт мероприятия возьмут уже 19 июня, когда церемония возложения цветов пройдет на бульваре Победы, у стелы «Город воинской славы».

Патриотическая акция «Свеча памяти» будет проведена дважды: 19 июня с 12.00 до 13.00 часов она пройдет в сквере Танкистов, а 22 июня ровно в четыре часа – на бульваре Победы, у стелы «Город воинской славы». Возложение цветов к памятникам и мемориалам, расположенным на территории города Орла, посвященное Дню памяти и скорби, пройдет 20 и 22 июня (в сквере Гуртьева, на воинском захоронении Крестительского кладбища, у памятников (жертвам фашизма, воинам в деревнях Верхнее и Нижнее Щекотихино, в сквере Орловских партизан и у знака И.В. Воронову), а также в комплексе «Вечная память жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в Великой Отечественной войне»).

Патриотическая акция «Огненные картины войны» намечена на 21 июня, она пройдет с 21.00 до 22.30 часов на площадке перед Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заключительное мероприятие запланировано на 27 июня, когда состоится открытие выставки «Гении русского зарубежья» на площади Содружества. Из постановления мэра следует, что мероприятия организованы, отдавая долг памяти погибшим и без вести пропавшим в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они будут проведены ради сохранения наследия подвига, доблести и героизма советского народа, патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений.

Отметим, что в связи с проведением акций в Орле будут введены определенные ограничения. Так, мэр Юрий Парахин распорядился запретить стоянку транспортных средств (кроме экстренных служб): с 6.00 до 13.00 19 июня по улице Пушкина от улицы 4-й Курской до улицы Фомина, по улице Московской от улицы Покровской до улицы Степана Разина, по площади Мира от улицы Московской до улицы Пушкина; с 20.00 21 июня до 5.00 22 июня от дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина до улицы Ленина.

Кроме того, на время проведения патриотической акции «Свеча памяти» 22 июня будет запрещено движение транспортных средств с 3.30 до 5.00 часов по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 35 до улицы Ленина. Управлению по безопасности администрации города Орла поручено обеспечить организацию медицинского обслуживания в местах проведения патриотических акций «Свеча памяти».

МКУ «ОМЗ г. Орла» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, с установкой таблички «Работает эвакуатор». Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла при проведении патриотической акции «Свеча памяти» приказано обеспечить контроль за выполнением управляющими компаниями мероприятий по недопущению посторонних лиц в подвалы, подсобные помещения, на чердаки прилегающих к месту проведения акции многоквартирных домов. УМВД по городу Орлу рекомендовано усилить меры безопасности.

ИА “Орелград”