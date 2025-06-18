Аналитики выяснили, кто стремится избавиться от ипотеки быстрее

Исследование показало существенное различие в поведении заемщиков в 2025 году.

Каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения. Ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают действовать иначе. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Разные условия кредитования формируют различные модели поведения заемщиков, что отражается на их финансовых решениях и стратегиях погашения кредитов. Клиенты с рыночной ипотекой активно стремятся к досрочному погашению: 50% регулярно вносят частично-досрочные платежи, 45% платят в три раза быстрее остальных заемщиков в этом сегменте, 10% уже полностью погасили кредит. Ситуация с льготной ипотекой противоположная: только 20% заемщиков вносят дополнительные платежи, доля полностью погасивших кредит близка к нулю.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов объяснил такую разницу высокими ставками по вкладам. Заемщики ипотекой под 20% и более стремятся снизить финансовую нагрузку. В то же время льготные программы с низкими ставками позволяют не торопиться с выплатами, а размещать свободные средства на депозитах.

По данным Центрального Банка России на апрель 2025 года в Орловской области объем жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, составил 1 159 млн рублей. Количество ипотек – 317. Средневзвешенный срок – 307,5 месяца, ставка – 7,8%.

ИА “Орелград”