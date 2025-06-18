Орловцы перевели приставам более 220 миллионов рублей

Свои долги жители региона погасили с помощью портала госуслуг.

Как сообщает Управление ФССП России по Орловской области, в текущем году в рамках исполнительных производств помощью портала госуслуг (ЕПГУ) жители региона совершили около 22 тысяч платежей на общую сумму более 220 миллионов рублей. Это говорит об удобстве и высокой популярности данного сервиса. Однако приставы напоминают о мошенниках и настоятельно рекомендуют пользователям быть внимательными при получении информации о задолженности и при ее оплате в электронном виде.

«Прежде чем приступать к оплате долга, необходимо помнить об информационной безопасности, а также о защите своих персональных данных, в цифровом пространстве есть свои «законы», которые позволяют уберечь вас от мошеннических действий, – говорят в пресс-службе ведомства. – При использовании сети Интернет необходимо соблюдение правил парольной защиты: периодическая смена паролей, многофакторная аутентификация в банковских приложениях, особенно для платежей и денежных переводов».

Не менее важно помнить о том, что безопасная работа в сети, в том числе с электронной почтой и мессенджерами и социальными сетями невозможна без понимания объема предоставления персональных данных и обязательного использования антивирусной защиты, добавили в УФССП.

Активно пользуются порталом госуслуг и другие ведомства. В частности, УМВД России по Орловской области сообщило о том, что в рамках предоставления государственных услуг Управление по вопросам миграции обработало в этом году 97 117 обращений в сфере миграции, в том числе через ЕПГУ – 15 316, через МФЦ – 35 825.

В Информационный центр УМВД за пять месяцев текущего года поступило 13 746 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (через ЕПГУ – 10 757, через МФЦ – 2 920), выдано заявителям 12 158 справок. Управлением по контролю за оборотом наркотиков выдано 75 заключений на 190 работников об отсутствии у них непогашенной судимости. Кроме того, как уже сообщал «Орелград», подразделениями Госавтоинспекции осуществлено 20 627 регистрационных действий (через ЕПГУ – 6231) и оказано 9919 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 2685, через МФЦ – 2319).

ИА “Орелград”