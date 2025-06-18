Цены на квартиры в орловских новостройках выросли

Динамику изучили аналитики Орелстат.

В Орловской области в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 102 процента и 100 процентов. Такие данные приводит Орелстат. Так, на первичном рынке типовые квартиры среднего качества подорожали ровно на 1 процент, а квартиры улучшенного качества – на 2,2 процента. На вторичном рынке типовые квартиры среднего качества поднялись в цене на 0,3 процента, а вот квартиры улучшенного качества даже подешевели на 0,1 процента.

По итогам первого квартала 2025 года средняя цена жилья на первичном рынке Орловской области составила 93,8 тысячи рублей за один квадратный метр, на вторичном рынке – 77,1 тысячи рублей. Так, новые типовые квартиры среднего качества можно приобрести в среднем по 84,9 тысячи рублей за квадрат, тогда как в старых домах они стоят 72,2 тысячи рублей. Квартиры улучшенного качества в новостройках предлагаются по цене 95,4 тысячи рублей за квадрат, на вторичном рынке – по 81,5 тысячи рублей.

К слову, в Орле средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилищного фонда составляет 29,07 квадратных метра. По данным администрации города, жилищный фонд всего городского округа составляет 8,5 миллиона квадратных метров. Причем доля жилых зданий в областной столице оценивается в 57,4 процента от общего уровня строительства в Орловской области. Среднегодовой объем ввода жилых домов в эксплуатацию за 2019-2023 годы в Орле составил 252 тысячи квадратных метров в год.

ИА “Орелград”