Бухгалтер орловской школы сама повысила себе зарплату

18.6.2025 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Женщина признана виновной в мошенничестве.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Главный бухгалтер Подзаваловской средней общеобразовательной школы, злоупотребляя служебным положением, незаконно завышала себе заработную плату. В период с января по декабрь 2023 года она незаконно получила из бюджета более 1,3 млн рублей.

Урицкий районный суд признал уже экс-бухгалтера виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Назначено наказание в виде исправительных работ на три года, с удержанием 10% заработка в доход государства. Также наложен запрет на работу в сфере бухгалтерского, налогового и бюджетного учета на два года. Кроме того, удовлетворено исковое заявление Урицкой межрайонной прокуратуры о взыскании причиненного ущерба. На имущество осужденной наложен арест в качестве обеспечительной меры, уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”


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