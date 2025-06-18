В Орле экс-росгвардейца осудили за поддельный диплом

Мужчина хотел продвинуться по службе, однако в итоге перестал быть сотрудником ведомства.

Теперь уже бывший старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области осужден за использование поддельного диплома. Он отвечал за работу в Покровском, Свердловском, Глазуновском и Малоархангельском районах.

Установлено, что в апреле 2024 года мужчина, ранее отчисленный из вуза без сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы, незаконно приобрел поддельный дубликат диплома о высшем профессиональном образовании. Целью манипуляции являлось включение в кадровый резерв и дальнейшее продвижение по службе. Выявили подлог коллеги росгвардейца.

Наказанием за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельного официального документа) стало ограничение свободы на девять месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”