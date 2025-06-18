В Орле экс-росгвардейца осудили за поддельный диплом

18.6.2025 | 11:57 Закон и порядок, Новости

Мужчина хотел продвинуться по службе, однако в итоге перестал быть сотрудником ведомства.

ИА “Орелград”

Теперь уже бывший старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области осужден за использование поддельного диплома. Он отвечал за работу в Покровском, Свердловском, Глазуновском и Малоархангельском районах.

Установлено, что в апреле 2024 года мужчина, ранее отчисленный из вуза без сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы, незаконно приобрел поддельный дубликат диплома о высшем профессиональном образовании. Целью манипуляции являлось включение в кадровый резерв и дальнейшее продвижение по службе. Выявили подлог коллеги росгвардейца.

Наказанием за совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельного официального документа) стало ограничение свободы на девять месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования