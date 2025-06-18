В Орле митрополит Тихон освятил аварийные перекрестки

Акция прошла в рамках договоренности епархии с Госавтоинспекцией.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон при участии сотрудников регионального управления ГАИ освятил аварийные перекрестки города Орла. Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, целью проведенной акции является повышение культуры поведения участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий и напоминание водителям о важности соблюдения правил.

«Пока существует небрежность за рулем, пока спешка и раздражение берут верх над разумом, — мы будем молиться и напоминать: дорога требует особого внимания, молитвы и любви. Ведь каждый перекресток — это точка выбора между жизнью и смертью», — сказал митрополит Тихон.

Сообщается, что он освятил несколько участков, отобранных инспекторами. Речь идет о перекрестках, где зафиксировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, в том числе, увы, и с летальным исходом.

В частности, освящены были аварийные дорожные участки на улицах Мостовой (район Царев Брод) и Салтыкова-Щедрина, а также перекресток на улицах Полесской и Пионерской. Главе Орловской митрополии сослужил руководитель информационно-аналитического отдела иерей Алексей Лаушкин. Тихон также пообщался с водителями, благословил участников движения и вручил им памятки, призывающие к ответственности, уважению и любви к ближнему на дорогах.

По данным Управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев текущего года на дорогах региона было зарегистрировано 2060 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 274 с пострадавшими. В результате указанных аварий 50 человек погибли и 377 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения за отчетный период времени произошло 54 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 86.

ИА “Орелград”