В Орловской области по программе «Единой России» обновят парки и скверы

Жители региона выбрали объекты, которые будут благоустроены.

Завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Проект, который реализует «Единая Россия» совместно с Минстроем РФ, охватил 1667 муниципальных образований из 88 субъектов страны и города Байконур. Граждане решали, какие дворовые территории и общественные пространства будут обновлены в 2026 году. Всего в голосовании приняли участие более 16,5 млн граждан, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он отметил, что на выбор было представлено свыше шести тысяч объектов.

– Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, – подчеркнул Якушев.

Программа по обновлению территорий в регионах была запущена в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. За этот период удалось благоустроить более 110 тысяч различных пространств. Так, по результатам ФКГС-2025 в Орловской области в 2026 году обновят сквер имени Владимира Маяковского в областном центре, Городской парк и сквер с памятником гвардейцам-минометчикам «Катюша» в Мценске, продолжится ремонт Комсомольского парка и улицы Орловской в Ливнах.

– Приоритеты благоустройства определены на основании мнения жителей Орла и муниципалитетов. Десятки тысяч орловцев приняли участие в голосовании и сделали свой выбор. Это совершенно правильный и обоснованный подход к обновлению общественной инфраструктуры, – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов выразил мнение, что итоги голосования за объекты благоустройства демонстрируют эффективность программы ЕР. По словам эксперта, процедура становится важным примером того, как могут и должны работать инициативы с обратной связью в наши дни.

К слову, в основе «Формирования комфортной городской среды» – проект «Единой России» – «Городская среда», его реализация входит в народную программу партии.

ИА “Орелград”