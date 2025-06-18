«Государство для людей» создают на Орловщине

В регионе начали активно применять клиентоцентричные подходы.

В Орловской области начали активно применять клиентоцентричные подходы. Специалисты департаментов и ведомств областной администрации работают с гражданами, прежде всего, на основе обратной связи, поступивших предложений и замечаний. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. По ее данным, в настоящий момент ключевые усилия направлены на совершенствование работы по четырем направлениям: запись детей на программы дополнительного образования; посещение культурных мероприятий; трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья; устройство в организации социального обслуживания граждан, полностью утративших способность к самообслуживанию.

«Перед чиновниками стоит задача упростить процессы получения гражданами сведений, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Для этого планируется разработать наглядный простой материал: тематические навигаторы, видео. Также для удобства пользователей совершенствуются ведомственные информационные ресурсы. Расширяют каналы информирования орловцев о способах получения услуг. Эта и другая работа, направленная на обеспечение удобства людей при взаимодействии с органами власти, реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Напомним, что в Орловской области реализуется государственная программа «Развитие информационного общества». Она предусматривает увеличение к 2029 году до 95 процентов доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, рост до 97 процентов доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», развитие и поддержку сети МФЦ на территории региона, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах комплексных кадастровых работ, обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и др.

Из недавно опубликованного годового отчета следует, что установленные на 2024 год показатели указанной государственной программы достигнуты. Общий процент исполнения по показателям государственной программы составил 107,77 процента. Реализация показателей программы продолжается и в 2025 году. Правда, по данным отчета «Еженедельный отчет по метрикам МСЗУ региональный» за 2024 год, размещенного на портале федерального ситуационного центра электронного правительства, значение показателя по Орловской области составило 4,29 балла при целевом значении 4,4 балла. При этом, по данным отчета, фактическое значение показателя по Орловской области превышает значение по Российской Федерации на 0,03 балла, так как значение в среднем по России по итогам минувшего года составило 4,26 балла. Не достижение целевого значения показателя областные власти связывают с особенностями методики его расчета, предусматривающей учет среднеарифметических оценок по всем услугам. Так, низкие оценки были выставлены в минувшем году всего по трем услугам из 51 оцененной, имеющим при этом незначительное общее количество оценок. Но они существенно повлияли на общую оценку показателя по Орловской области и не позволили достичь установленное целевое значение.

ИА “Орелград”