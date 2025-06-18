Орловцы могут «записаться в водители» через портал госуслуг

О возможности предварительной записи на получение водительского удостоверения сообщило УМВД.

В настоящее время на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) реализована возможность предварительной записи на получение водительского удостоверения после сдачи экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Для этого необходимо сначала подать заявление на теоретический экзамен. После успешной сдачи всех квалификационных экзаменов во вкладке «уведомления» появится возможность выбрать дату и время подачи заявления на получение водительского удостоверения.

«Если кандидат в водители не сдает теоретический экзамен, то дальнейшая запись осуществляется непосредственно в экзаменационном подразделении, а не через Единый портал государственных услуг, поскольку у данного гражданина имеется сформированное заявление в информационной системе Госавтоинспекции», – объясняют в пресс-службе УМВД.

Обращают в ведомстве внимание и на то, что кандидаты в водители, которые не подавали заявление в электронном виде, в дальнейшем не смогут записаться на ЕПГУ на получение водительского удостоверения после сдачи экзаменов. Данной категории граждан необходимо лично обратиться со всеми документами в подразделение Госавтоинспекции для предварительной записи через терминал сервиса электронной очереди.

К слову, за пять месяцев текущего года подразделениями Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области было произведено 20 627 регистрационных действий, в том числе через ЕПГУ – 6231 действие. Также сотрудники Госавтоинспекции оказали за отчетный период времени 9919 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений, в том числе через ЕПГУ – 2685 услуг, через МФЦ – 2319 услуг.

ИА “Орелград”