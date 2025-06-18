Правила выборов старших по селу изменят

Проект поправок в региональный закон обсудили парламентарии Орловской области.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству обсудили проект внесения поправок в Закон «О регулировании отдельных отношений, связанных с деятельностью старшего по сельскому населенному пункту в Орловской области». В дальнейшем законопроект планируется в первом чтении обсудить на заседании регионального парламента. Суть поправок объяснил председатель комитета Иван Грачев.

«Старший по селу теперь будет назначаться решением депутатов местного совета по предложению жителей села, – цитирует его пресс-служба Орловского облсовета. – Вопросы гарантий и условий работы старшего будут регулироваться местными законами, а не уставом поселения. Информация о назначенном старшем должна быть опубликована таким же способом, каким обнародуются муниципальные правовые акты. Также председатель комитета пояснил, что эти меры направлены на улучшение порядка назначения старшего села и повышение прозрачности их деятельности».

Указанный закон появился в Орловской области почти семь лет назад. Он был принят Орловским областным Советом народных депутатов 26 октября 2018 года, а 6 ноября 2018 года его подписал губернатор Андрей Клычков. Данный закон ввел должность старшего по сельскому населенному пункту как «форму непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления». Выдвижение кандидатур на должность старшего по селу были возложены на сходы граждан, равно как и вопросы досрочного снятия таких полномочий.

В действующей редакции закона сказано, что в сходе граждан наряду с жителями сельского населенного пункта, обладающими избирательным правом, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта. Полномочия старшего по сельскому населенному пункту также установлены законом.

Так, он должен содействовать органам местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит село, по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. В границах своего села старший обязан участвовать в обеспечении пропаганды знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Он вправе присутствовать на заседаниях представительного органа муниципального образования, получать копии нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Для решения вопросов местного значения старший по сельскому населенному пункту имеет право на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов местного самоуправления. Кстати, последние имеют право «самостоятельно осуществлять материальное стимулирование деятельности старшего по сельскому населенному пункту».

ИА “Орелград”