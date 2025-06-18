Круглый стол о войне проведут в Орле

Участники обсудят творческое наследие писателей из Беларуси и Орловской области.

Круглый стол «Великая Отечественная война и подвиг советского народа в творческом наследии писателей Республики Беларусь и писателей, уроженцев Орловского края» состоится в Орле 19 июня. Он будет приурочен ко Дню памяти и скорби, который не только в России, но и в Беларуси традиционно отмечается 22 июня. Мероприятие пройдет в Музее писателей-орловцев, в нем также примут участие сотрудники Орловского дома литераторов и Библиотеки им. Н.И. Родичева Брасовского района Брянской области.

Организаторами круглого стола выступили Орловский литературный музей И.С. Тургенева совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы. Он будет посвящен наследию писателей, жизнь и творчество которых были связаны с Великой Отечественной войной. Организаторы отмечают, что Орловский литературный музей и Беларусь связывают многолетние творческие отношения. В свое время в орловском музее бывали известные белорусские писатели Янка Брыль, Якуб Колас и Василь Быков.

«В этом году мы отмечаем важное историческое событие – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта война стала определяющей темой в творчестве многих писателей XX века. Огромный вклад в освещение этой темы внесли белорусские писатели. Произведения В. Быкова, Я. Коласа, Я. Брыля, И. Мележа вошли в золотой фонд антологии литературы о Великой Отечественной войне, – говорят в Орловском литературном музее. – Среди писателей-орловцев эта тема нашла яркое отражение в творчестве В. Мильчакова, П. Проскурина, Е. Горбова, Н. Родичева, Е. Аграновича и многих других».

Тем временем Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала сольный концерт орловского музыканта Сергея Можарова, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Он состоится 22 июня 2025 года в 15:00 и будет посвящен всем тем людям, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая свое Отечество. К этому скорбному дню, который напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, орловский музыкант подготовил специальную концертную программу.

«На мероприятии будут звучать фронтовые стихи и песни отечественных поэтов и композиторов о войне, любви, дружбе, песни Владимира Высоцкого, песенные шлягеры из популярных кинофильмов, музыкально-поэтические композиции, а также собственные сочинения. Приглашаем всех желающих вспомнить и спеть песни, которые не дают нам забыть о великом подвиге нашего народа. Вход свободный», – говорят в «Бунинке».

ИА “Орелград”