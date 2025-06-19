Контракт на ремонт Образцовской СОШ получил «Авилон»

Компания завершает работы в Орле в школе №15.

Подрядчика для ремонта здания образовательного учреждения в Образцово искали с помощью открытого конкурса. Было подано две заявки. Победителем отбора признано ООО «Авилон». Хотя компания предложила не самую выгодную цену, видимо, победили опыт, материально-техническая база. Контракт подписан 18 июня. Его цена – 59 270 402 рубля. Срок исполнения контракта – октябрь 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В перечень работ входит комплексный ремонт здания, обновление сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения и вентиляции. Порядка пяти миллионов рублей предусмотрено на пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, охранное телевидение, систему тревожной сигнализации.

ИА “Орелград”