Новую схему выборов мэра в Орле обсудят публично

Соответствующие поправки требуется внести в устав города.

Депутаты Орловского горсовета в первом чтении рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в «Устав городского округа город Орел». Это с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», вступающего в силу 19 июня 2025 года. Кроме того, аналогичный региональный закон ранее рассмотрели и депутаты Орловского облсовета. Напомним, что внесение изменений в устав города невозможно без проведения публичных слушаний.

Только после этого депутаты городского парламента смогут утвердить поправки в окончательной редакции. Как пояснили в пресс-службе городского Совета, публичные слушания назначены на 4 июля 2025 года. Они пройдут в 15.00 часов в малом зале администрации города Орла. Предложения по проекту поправок будут принимать в Орловском горсовете до 2 июля включительно.

«Предложения и замечания по вопросам публичных слушаний должны подаваться в письменной форме, содержать конкретные предложения по изменению и (или) дополнению норм проекта муниципального правового акта и быть подписаны гражданами с указанием Ф.И.О., адреса места жительства, контактного телефона (если есть), а предложения и замечания юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение. Все поступившие предложения выносятся на публичные слушания», – подчеркнула пресс-служба городского парламента.

Напомним, что мэра Орла предполагается выбирать из числа кандидатов, представленных горсовету губернатором Орловской области. Мэр будет возглавлять местную администрацию. Кандидатом на эту должность может быть гражданин, который не имеет ограничений пассивного избирательного права. Предварительное рассмотрение губернатором кандидатов на должность мэра города Орла осуществляется на основании решения специальной комиссии.

Предложения о кандидатах вправе вносить политические партии, федеральные списки кандидатов которых на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Госдумы допущены к распределению депутатских мандатов; политические партии, списки кандидатов которых были допущены к распределению мандатов в Орловском облсовете народных депутатов; Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области»; Общественная палата Орловской области; Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Они вправе вносить предложение не более чем об одном кандидате на должность мэра города Орла.

ИА “Орелград”