В Орловской области с жертвы мошенника взыскали долг

Суд взыскал задолженность по договору кредитной карты, хотя в деле не обошлось без аферы.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, исковое заявление подал один из банков к местному жителю. Финансовая организация просила взыскать с него накопившуюся сумму задолженности по договору кредитной карты, которую истец оценил почти в 55 тысяч рублей. По версии банка, в июле 2023 года с ответчиком был заключен договор на выдачу кредитной карты с лимитом задолженности 35 тысяч рублей. Заемщик систематически не исполнял свои обязательства, то есть не платил по договору, считает кредитор. Так у него образовалась задолженность, которую банк просил взыскать с должника.

Однако у должника имеется альтернативная версия, согласно которой он является жертвой обмана. В своем возражении против удовлетворения искового заявления ответчик пояснил, что он сам заблокировал кредитную карту на следующий же день после ее оформления, а кредитный договор выкинул. С его слов, деньгами распоряжался не он сам, а некая мошенница, которая якобы совершала операции по его кредитной карте.

Должник пояснил, что перевел, как оказалось, аферистке все 35 тысяч рублей, которые имелись на его кредитной карте. Он обратился за помощью в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело в отношении неизвестного лица. Однако позиция банка заключалась в том, что договор он подписал с заемщиком, а финансовая организация каких-либо недобросовестных действий не проводила. И в переводе денег мошеннице виноват сам гражданин.

Суд согласился с таким подходом и исковые требования удовлетворил в полном объеме. Как уточнили в пресс-службе суда, гражданин сам по телефону добровольно сообщил третьему лицу имя, фамилию, номер своей карты, а также код из смс-сообщения, после чего перевел денежную сумму мошеннице, хотя банк пытался его сдержать и даже отклонил первую операцию. Но гражданин проявил настойчивость и все-таки перевел деньги аферистке.

«Судом вынесено решение о взыскании с ответчика задолженности по договору кредитной карты в размере 54 531 рубля 66 копеек, а также судебных расходов в сумме 4000 рублей. Решение не вступило в законную силу», – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА “Орелград”