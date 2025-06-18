Новый руководитель «Зеленой Рощи» обозначил ключевые направления работы

О кадровых переменах стало известно из эфира орловского губернатора.

16 июня Андрей Клычков пожелал экс-руководителю компании Александру Муромскому «успехов в дальнейшей профессиональной деятельности». Губернатор отметил, что от нового директора ждет «эффективных решений и профессионального подхода».

ООО «УК «Зеленая Роща» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области. Учредителем компании является АО «Корпорация развития Орловской области». Александр Муромский возглавлял регоператора четыре года. С 17 июня директором стал Александр Николаевич Семёнов.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Лариса Чернова отметила, что назначение откроет новый этап в развитии «Зелёной рощи».

«Его компетенции и опыт позволят регоператору поддерживать качественный уровень работы, усилить экологическую составляющую деятельности и повысить эффективность обслуживания жителей региона», – цитирует Чернову пресс-служба «Зеленой Рощи».

Также в компании рассказали о ключевых направлениях работы на ближайший период, которые обозначил Александр Семёнов. Он намерен повышать качество услуг по обращению с ТКО, усиливать экологические программы, в том числе популяризовать раздельный сбор. В числе ключевых направлений оказалась цифровизация, которая должна оптимизировать логистику и контроль за работой всех участников сферы.

«Мы намерены активно работать над улучшением экологической ситуации в Орловской области», – пообещал Александр Семёнов.

ИА “Орелград”