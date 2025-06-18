У Объединенного муниципального заказчика новый начальник

18.6.2025 | 12:23 Важное, Новости

Очередное казенное учреждение Орла получило нового руководителя.

Фото: «Орловский вестник»

Филькин Илья Игоревич исполняет обязанности начальника МКУ “ОМЗ г. ОРЛА” с 11 июня 2025 года, указано в kartoteka.ru. Ранее у Заказчика уже было два «и.о.» руководителя  Андрей Карасев и Юрий Студенников. Первый проработал восемь месяцев, второй – два месяца. Последний начальник без приставки – Максим Лобов – покинул ОМЗ летом 2024 года.

Отметим, у Заказчика значительно сократился объем закупок. Дорогами и транспортной инфраструктурой занимается МБУ «Спецатобаза». ОМЗ отвечает за капремонты, благоустройство, замену коммунальных сетей, реализацию депутатских наказов. Среди самых сложных объектов 2024-2025 годов можно назвать гимназию №39. Депутаты Горсовета считают, что дети не смогут вернуться в школу в новом учебном году. Проблему видят в нерасторопном подрядчике и отсутствии должного контроля со стороны ОМЗ.

Напомним, новый руководитель также в МКУ «Жилищное управление Орла».

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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