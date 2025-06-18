В Ливнах объединят детские сады

О реорганизации распорядились власти орловского райцентра.

Администрация города Ливны постановила провести реорганизацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций. Так, в срок до 1 сентября 2025 года должно быть реорганизовано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад № 19» путем присоединения детского сада № 8 комбинированного вида. К Центру развития ребенка – детскому саду № 16 планируют присоединить детский сад № 10, а к детскому саду № 9 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей присоединят детский сад № 3.

После реорганизации учреждения будут официально называться так: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад № 19»; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 16»; муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 9 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей». Учредителем объединенных учреждений является муниципальное образование «город Ливны», находиться они будут в ведении управления общего образования администрации города. «Основная цель деятельности реорганизуемых учреждений – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми», – следует из постановления властей.

Тем временем администрация города Орла утвердила «Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью…» Для проведения такой оценки вводятся специальные критерии. Утверждаются они профильным структурным подразделением администрации города Орла, которое выступает в качестве учредителя организации, за которой закреплен объект социальной инфраструктуры. Решения об использовании такого объекта, а также о реорганизации или ликвидации организаций принимается учредителем при наличии положительного заключения комиссии. Именно специально созданная комиссия должна в каждом конкретном случае оценивать ситуацию в соответствии с критериями. Согласно постановлению мэрии, в состав комиссии включается не менее семи человек, в том числе представители учредителя, структурных подразделений администрации города Орла, а также иных заинтересованных органов.

ИА “Орелград”