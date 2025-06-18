Орловская область собрала для страны 7,7 миллиарда рублей

В регионе подсчитали итоги сбора налогов за пять месяцев.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, за пять месяцев 2025 года в регионе в консолидированный бюджет РФ было собрано в целом свыше 25,2 миллиарда рублей налогов, причем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 8,4 процента, или на 1,9 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет превысили 7,7 миллиарда рублей, или на 17,5 процента больше, чем было годом ранее. А в территориальный бюджет налоговики собрали около 17,5 миллиарда рублей, годом ранее объем поступлений был меньше на 4,8 процента.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-май 2025 года на территории Орловской области собрано более 14,2 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 4,3 процента», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Напомним, что по итогам первого квартала 2025 года доходы областного бюджета составили 11,45 миллиарда рублей с сокращением к уровню 2024 года на 1,09 миллиарда рублей, или на 8,8 процента. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы составляли 7,85 миллиарда рублей, или на 1,2 процента больше, чем было годом ранее.

Тем временем налоговая служба выступила с напоминанием о том, что приближается срок уплаты страховых взносов в размере 1 процента от дохода, превысившего 300 тысяч рублей, за 2024 год. Не позднее 1 июля такие взносы должны заплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой. За 2025 год совокупный фиксированный размер страховых взносов составляет 53 658 рублей. Их оплату вышеуказанные лица должны произвести не позднее 29 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”