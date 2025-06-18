Еще два автомобиля суды конфисковали у пьяных водителей

Автовладельцы угодили под суд по одинаковой статье.

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор местному жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ранее этот гражданин был подвергнут административному наказанию по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В тот раз за пьяное вождение его наказали административным арестом сроком на 10 суток. Однако должных выводов автомобилист для себя явно не сделал.

В марте 2025 года, управляя автомобилем марки ВАЗ, он на территории Кромского района был остановлен сотрудниками полиции. Как пояснили в пресс-службе суда, полицейские по внешним признакам заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину тут же отстранили от управления транспортным средством и на месте при помощи специального прибора провели освидетельствование. У водителя в итоге было обнаружено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, превышающим установленную норму.

«Суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года. Кроме того, автомобиль обвиняемого был конфискован в собственность государства», – информирует пресс-служба Кромского районного суда.

Лишился своего автомобиля за езду в состоянии опьянения и житель Орловского муниципального округа, дело которого рассмотрел Орловский районный суд. Он также был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. В том же марте 2025 года он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в связи с подозрением на нахождение в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось в ходе проведенного освидетельствования.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль осужденного конфискован в доход государства», – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИА “Орелград”