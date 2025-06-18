Почти 1000 миграционных нарушений выявили на Орловщине

Иностранцы нарушают режим пребывания и проживания в России.

В Орловской области за пять месяцев 2025 года сотрудники регионального Управления по вопросам миграции (УВМ) провели 152 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых было выявлено 991 административное правонарушение. Связаны они в основном с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и ведения ими трудовой деятельности. Такие данные раскрыло региональное Управление МВД России.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 101 уголовное дело по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – добавили в ведомстве. – В рамках установленных полномочий утверждено 38 решений о депортации иностранных граждан, 24 иностранца депортированы из России. Въезд в РФ закрыт 145 лицам данной категории».

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области ежемесячно сдают экзамен по русскому языку порядка 200-300 иностранных граждан. Для сдачи экзамена на базе Орловского государственного университета имени Тургенева создан специальный Центр тестирования. Помимо русского языка иностранцы сдают экзамены по истории России и основам законодательства Российской Федерации. Это необходимо для получения разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

ИА “Орелград”