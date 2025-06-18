В Орле завели дело на «займы до зарплаты»

Признаки нарушения закона о рекламе выявила антимонопольная служба.

Орловское УФАС возбудило дело в отношении компании «АРТ Деньги» по признакам нарушения закона о рекламе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в рекламе финансовых услуг указанной организации служба усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о рекламном полотне, сигнал о котором в УФАС поступил со стороны. В ходе проведенной проверки и были усмотрены признаки нарушения части 3.1 статьи 28 Закона «О рекламе».

«В рекламе «Займы до зарплаты…» отсутствовало предупреждение «оценивайте свои финансовые возможности и риски», – пояснили в региональном антимонопольном органе. – УФАС возбудило дело в отношении компании «АРТ Деньги» по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия».

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области разъяснило жителям региона порядок рассмотрения кредитными организациями обращений потребителей. Базируется он на требованиях статьи 30.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В соответствии с ней кредитная организация обязана рассмотреть обращение физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением кредитной организацией своей деятельности.

«Кредитная организация обязана обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, в местах обслуживания потребителей банковских услуг по адресу в пределах места нахождения кредитной организации, адресу места нахождения филиала, представительства кредитной организации, указанным в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленных на адрес электронной почты кредитной организации. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется», – уточнили в Управлении Роспотребнадзора.

Информация об адресах должна быть размещена в местах обслуживания потребителей банковских услуг, а также на официальном сайте кредитной организации. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в кредитную организацию. Последняя обязана его рассмотреть и направить заявителю ответ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Ответ должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации.

ИА “Орелград”