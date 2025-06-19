Более 1000 рабочих мест для инвалидов насчитали в Орловской области

Вопрос был поднят областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщила Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), комиссия на своем очередном заседании обсудила вопрос содействия занятости инвалидов. Гарантий занятости таким гражданам предоставлены федеральным и региональным законодательством. В частности, в Орловской области уже много лет применяется механизм квотирования рабочих мест, причем он постоянно совершенствуется. Например, в мае 2024 года правительство региона установило квоты для приема на работу инвалидов работодателям, численность работников которых превышает 35 человек. В ФПОО уточнили, что квота установлена в зависимости от численности работников: от 36 до 100 человек — 3 процента рабочих мест, свыше 100 человек – 4 процента.

«Установление квоты обеспечивает необходимый уровень занятых инвалидами рабочих мест и достаточное количество свободных, – пояснили в Федерации профсоюзов Орловской области. – Длительное время в Орловской области занятыми являются более 80 процентов квотируемых рабочих мест, остальные, более 1000, остаются свободными. На них трудоустраиваются граждане с инвалидностью. Квота гарантирует наличие вакансий, которые позволяют удовлетворять спрос со стороны инвалидов, желающих трудоустроиться, и делают гибкими процессы на рынке труда среди этой категории граждан».

По данным регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, информацию о квотировании на начало 2025 года подали 824 орловских работодателя. Общая квотируемая база в Орловской области на тот момент составляла 3287 рабочих мест, но работодатели эту планку превысили и выделили и создали для инвалидов 4045 рабочих мест. Из них 2794 рабочих места заняты, а 1251 рабочее место вакантно.

Сообщается также, что на заявленные квотируемые свободные рабочие места ежегодно трудоустраиваются свыше 500 инвалидов, например, в 2024 году их было трудоустроено 506 человек. Это повлияло на общую ситуацию. Если раньше на учете в центрах занятости состояло в среднем около 700 безработных инвалидов, то в последние годы их число не превышает 100 человек, а по состоянию на начало 2025 года на учете и вовсе стояло 52 таких безработных.

«Областная трехсторонняя комиссия рекомендовала департаменту продолжить осуществление регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах квоты, развивать практику заключения соглашений о трудоустройстве инвалидов с общественными объединениями инвалидов, разъяснять работодателям нормы законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов, в том числе о необходимости обязательного исполнения установленной квоты», – резюмирует пресс-служба Федерации профсоюзов.

ИА “Орелград”