На ПМЭФ подписано Соглашение, укрепляющее партнерство с бизнесом и властью

Между правительством Орловской области, Российским союзом промышленников и предпринимателей и региональным объединением работодателей.

Документ подписали президент РСПП Александр Шохин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Объединения промышленников и предпринимателей Орловской области Василий Чернецов.

Основные направления совместной работы включают: улучшение инвестиционного климата региона, комплексное развитие территории области, реализацию системных инвестиционных проектов, развитие институтов социального партнерства, повышение кадрового потенциала.

Ключевые цели сотрудничества в соцсетях обозначил глава региона. Это создание благоприятных условий для социально-экономического роста области, расширение экспорта товаров и услуг, продвижение интересов орловского бизнеса на международном уровне. Подписанное соглашение направлено на формирование эффективной системы взаимодействия между властью и бизнес-сообществом для достижения устойчивого развития Орловской области и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Портал Орловской области уточняет, что подписанный документ предусматривает активное участие сторон в развитии альтернативных способов разрешения экономических споров, организации подготовки высококвалифицированных кадров, содействии трудоустройству ветеранов СВО, внедрении национальной системы квалификаций и повышении эффективности процедур оценки регулирующего воздействия.

ИА “Орелград”