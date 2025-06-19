Прогнозируется существенный рост доходов по вкладам  

В первом полугодии 2025 года вкладчики получат около 4 трлн рублей.

Это в полтора раза больше показателя аналогичного периода 2024 года. По оценкам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам достигнут 9 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По мнению эксперта, процентные доходы по вкладам покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян, вклады трансформировались из «заначки на черный день» в инструмент долгосрочных инвестиций. Дмитрий Брейтенбихер отметил изменение подхода россиян к сберегательным продуктам: они стремятся максимально эффективно использовать свободные денежные средства.

Информацию о вкладах (депозитах) и других привлеченных средствах физических лиц можно изучить на сайте Банка России. Так, орловцы в апреле 2025 года имели на счетах 166 367 миллионов рублей (без учета эскроу). На 1 декабря 2024 года было 150 952 млн рублей. В иностранной валюте и драгоценных металлах обратная тенденция – снижение. Вклады на 1 мая 2025 года – 3 082 млн рублей, 1 декабря 2024 – 3 595 млн рублей.

ИА “Орелград”