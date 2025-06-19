Борьба с наркотиками стала более эффективной

Текущие результаты борьбы с наркопреступностью оценили правоохранители.

В Орловской области повысилась эффективность проведения мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. Об этом говорится в информационно-аналитическом отчете регионального УМВД России. Из документа следует, что за пять месяцев 2025 года в регионе во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами полицией было пресечено 238 фактов незаконного оборота наркотических средств. Всего выявлено 218 тяжких и особо тяжких преступлений в указанной сфере, в 71 случае они были совершены в крупном и особо крупном размере. Непосредственно со сбытом наркотиков связано 203 преступления.

«По выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 8637 грамма наркотических средств, – говорится в информации ведомства. – К уголовной ответственности привлечено 48 лиц. Пресечено 169 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота, по которым к ответственности привлечено 137 физических лиц и четыре юридических лица. На них судом наложены штрафы на общую сумму 531,7 тысячи рублей».

В рамках проведения антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) в отчетном периоде времени было проведено 102 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 6,5 тысячи человек, в том числе около 3,5 тысячи несовершеннолетних орловцев.

Тем временем пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Орле пресекли противоправную деятельность местного жителя и изъяли у него около 97 граммов синтетического наркотика.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу с поличным задержали гражданина 2003 года рождения вблизи озера Светлая жизнь, – уточнили в правоохранительном ведомстве. – В этот момент орловец намеревался заложить запрещенное к обороту вещество в тайники. Для этого он расфасовал его в несколько свертков. Их, а также весы и упаковочный материал, оперативники обнаружили и изъяли».

Изъятое вещество прошло экспертизу в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД. Она показала, что вещество представляет собой производное н-метилэфедрона. С точки зрения закона масса изъятого синтетического наркотика является крупным размером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следствие продолжается, резюмирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”