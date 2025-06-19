В Орле в двух кафе подвергали риску здоровье потребителей

19.6.2025 | 10:43 Закон и порядок, Новости

Специалисты Россельхознадзора провели выездные обследования.

ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В кафе «Хрустящий рай» и «Шашлык-машлык» готовят блюда из продуктов животного происхождения (шаурма, шашлыки, манты из свинины и мяса птицы), что требует строгого соблюдения ветеринарных норм. Однако у заведений отсутствует регистрация в системах «Цербер» и «Меркурий». Кафе не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы на сырье, следовательно, невозможно проследить его происхождение и быть уверенным в качестве.

Собственникам кафе объявлены предостережения. Ведется работа по устранению выявленных нарушений. Заведения обязаны получить все необходимые разрешения и документы для законной работы с продуктами животного происхождения, подчеркнули в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА “Орелград”


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