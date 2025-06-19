Орловцу вынесли приговор за кражу новогодней елки

Мужчина похитил символ Нового года для своей возлюбленной.

Уголовное дело о необычной краже рассмотрел суд в городе Новосиле. Оно было возбуждено в отношении местного жителя по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему). Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда, преступление было совершено в преддверии Нового года. Следствие и суд установили, что в тот день подсудимый приехал в деревню, в гости к своей девушке. В качестве подарка он решил преподнести ей новогоднюю елку, за которой, вооружившись топором, отправился в лес. Однако до леса он не дошел.

«На приусадебном участке одного из домовладений, мимо которого мужчина проходил, он увидел растения, похожие на ели, – следует из информации суда. – Так как идти в лес было далеко, а проникновению на участок ничто не препятствовало, он, убедившись, что в доме никого нет, и за его действиями никто не наблюдает, срубил одно растение. Когда мужчина понял, что данный экземпляр не подходит ему в качестве новогоднего дерева, он на этом же участке срубил другое растение, которое также не оправдало его ожидания, в связи с чем, он срубил третье растение».

Мужчина оказался неважным знатоком флоры, поскольку ни одно срубленное им растение не было елью. Из материалов дела следует, что он срубил две туи и один куст можжевельника. Впрочем, это его не остановило, и дом своей возлюбленной он украсил новогодней туей. Правда, волшебство длилось очень недолго. Хозяйка изуродованного приусадебного участка обратилась в правоохранительные органы. Уже утром первого января в дом девушки приехали полицейские и изъяли тую как незаконно приобретенное подсудимым имущество.

«При производстве по уголовному делу подсудимый признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб. Судом мужчина признан виновным в краже с причинением значительного ущерба потерпевшей. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

ИА “Орелград”